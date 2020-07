Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher erwischt und weggeschickt - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Ein 29-Jähriger und eine 23-Jährige brachen in der Zeit vom Freitag, 10.07.2020, 18.00 Uhr, bis gestern, 19.30 Uhr, in eine Gartenhütte in einer Gartenanlage in der Straße 'Sturmheide' ein. Die beiden Täter, die ohne festen Wohnsitz waren, nächtigten in der Gartenlaube und wurden gestern Abend vom Eigentümer dort überrascht. Nachdem dieser die Personalien der beiden ungebetenen Gäste erfasste, verwies er sie des Grundstücks. Was der Eigentümer zu dieser Zeit vermutlich noch nicht wusste: bereits zuvor entwendeten der 29-Jährige und die 23-Jährige eine Spielekonsole und eine Wasserpfeife aus seiner Gartenlaube im Wert von ca. 500 Euro. Die Polizei wurde erst nach der Wegweisung informiert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (mwi)

