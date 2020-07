Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer verletzt/ Zeugenaufruf

Haarhausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstag, den 14.07.2020 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer die Backhausgasse in Haarhausen. An einer gleichrangigen Kreuzung kam ein Opel Corsa, blaufarben mit zwei Personen besetzt und übersah den bevorrechtigten Radfahrer. Hier kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, welcher daraufhin über den Pkw flog, stürzte und sich verletzte. Der etwa 60 -70 jährige Fahrer des Corsa und seine etwa 50-60 jährige Mitfahrerin fuhren anschließend den verletzten Schüler zu seiner Garage in Haarhausen. Die Personalien wurden jedoch nicht ausgetauscht. Der Junge gab zu dieser Zeit an, dass es ihm gut gehe. Später wurden Prellungen an den Beinen und am Oberkörper attestiert. Das Fahrrad und auch das Auto wurden beschädigt.

Bei dem Unfall sollen mehrere Zeugen vor Ort gewesen sein, welche Teile des Kennzeichens benennen können. Es wird gebeten, dass sich die Zeugen und auch der unfallbeteiligte PKW-Fahrer bei der Polizei melden. Hinweise nimmt hiesige Dienststelle unter dem Aktenzeichen VUS/0161308/2020 entgegen.

