Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Opel beschädigt - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Ein Unbekannter beschädigte in der vergangenen Nacht einen parkenden Pkw in der Paul-Löbe-Straße. Der oder die Täter zerstörten die Heckscheibe des weißen Opel Astras und verursachten einen Schaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben oder Informationen zu dem oder den Tätern geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0160527/2020 entgegengenommen. (mwi)

