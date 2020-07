Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Laube brennt in Gartenanlage - Zeugenaufruf

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 23.00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache einen Gartenlaube in einer Gartenanlage in der Lessingstraße in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Die Laube wurde stark beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Ein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln durch einen oder mehrere Unbekannte kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandverursachung geben können (Telefonnummer 03621 - 781124, Bezugsnummer 0160413/2020). (mwi)

