Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kosmetika aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 08.07.2020, 14.30 Uhr, bis 09.07.2020, 15.30 Uhr, in eine Garage in einem Garagenkomplex in der Karl-Liebknecht-Straße ein. Der oder die Täter entwendeten Kosmetika (Musterwaren / Proben) im Gesamtwert von ca. 250 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Informationen zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0160297/2020 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell