Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorrad gestohlen - Zeugenaufruf

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Nacht ein BMW-Motorrad, welches in der Waldstraße vor einem Wohnhaus parkte. Das Zweirad war gesichert und wurde in der Folge durch den oder die Täter in der Straße 'Im Leichfeld', im Bereich des Kindergartens, zurückgelassen. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben und Informationen zu dem oder den Tätern geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 7811124 und der Bezugsnummer 0159416/2020 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell