Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall mit Reh

Alkersleben (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 65-Jähriger befuhr gestern Abend, gegen 22.00 Uhr, mit seinem VW die K 22 in Richtung Wülfershausen. Auf der Strecke querte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zur Kollision. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Reh lief verletzt davon. Es entstand Sachschaden am VW in geschätzter Höhe von 1.000 Euro. (mwi)

