Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer überschlagen

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein Motorradfahrer gegen 16.30 Uhr in Ruhla leicht verletzt. Der 32-Jährige verlor auf Höhe des Schwimmbads vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, der Fahrer kam in ein Krankenhaus. (ah)

