Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartentür gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Sundhäuser Straße in Boilstädt wurde in der Nacht vom 11. zum 12. Juli auf einem Grundstück eine Gartentür gestohlen. Die Holztür im Wert von ca. 100 Euro befand sich zwischen einem Garten und einem Carport. Hinweise zum Verbleib der Tür sowie zum unbekannten Täter nimmt die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0158914/2020 entgegen. (av)

