Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pedelec aus Keller gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend wurde die Polizei zur Aufnahme einer Diebstahlsanzeige in die Augustinerstraße gerufen. Dort hatte ein unbekannter Täter ein Pedelec der Marke "Scott" aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Der Wert des Rades wurde mit ca. 2.800 Euro angegeben. Wem ein Pedelec Scott Contessa angeboten wurde oder wer Angaben zum Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0158752/2020. (av)

