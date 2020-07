Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtasche gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Während eines Einkaufs in einer Bäckerei in der Bahnhofstraße wurde einem 58-jährigen Mann am Samstag zur Mittagszeit die Herrenhandtasche samt Bargeld und persönlichen Dokumenten von einem Unbekannten gestohlen. Der Gesamtwert des Beuteguts wurde auf ca. 140 Euro geschätzt. Die Gothaer Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. (av)

