Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug fehlgeschlagen

Goldbach - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem versuchten Telefontrickbetrug kam es am Samstagnachmittag in Goldbach. Dort wurde ein 68-jähriger Mann mehrmals von unbekannten Personen angerufen, welche ihm mitteilten, dass er bei einem Gewinnspiel 39.000 Euro gewonnen hätte. Um nun an das gewonnene Geld zu kommen, sollte er Gelkarten eines Versanddienstleisters kaufen, was der Mann richtigerweise nicht tat, sondern stattdessen die Polizei informierte. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs ein.

Bei ähnlichen Sachverhalten in der Vergangenheit kauften die Opfer die erwähnten Geldkarten und gaben bei weiteren Telefonaten mit den Betrügern die darin enthaltenen Codes preis. Zur Auszahlung eines Gewinns kam es nie. Dafür konnten die Unbekannten mit den erhaltenen Codes im Internet Einkäufe tätigen. Den jeweiligen Opfern dieser Masche entstand dabei meist ein finanzieller Schaden von mehreren Hundert Euro. (av)

