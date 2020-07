Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hausfriedensbruch - 4 Jugendliche auf dem Dach eines Rohbaus

Eisenach (ots)

Am Sonntag, gg 07:20 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass 4 Jugendliche auf dem Gerüst und dem Dach an einem im Rohbau befindlichen Haus sind. In der Auestraße in Eisenach wurden 4 Jugendliche im Alter von 17 bis 21 Jahren angetroffen, welche sich im Dachbereich des Rohbaues befanden und Alkohol konsumierten. Es wurden die Personalien der Personen erhoben und sie wurden des Geländes verwiesen. Da eine Jugendliche erst 17 Jahre alt war, wurden deren Erziehungsberechtigten über den Vorfall informiert. (anh)

