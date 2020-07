Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einmietebetrug und Diebstahl

Ruhla (ots)

2 unbekannte Täter mieteten sich in der Zeit von Mittwoch bis Samstag in einem Gästehaus in Ruhla ein. Da sie sich am Samstag nicht bei der Betreiberin meldeten, sah diese nach und stellte fest, dass der Mann und die Frau bereits das Gästehaus verlassen hatten. Sie hatten nicht nur keine Miete bezahlt, sondern auch noch Besteck und ein Kissen im Wert von 40 Euro gestohlen. Im Zimmer wurden 2 Taschen mit diversen Sachen hinterlassen, welche sichergestellt wurden. Der Mann und die Frau sind etwa 35 Jahre alt und waren in einem schwarzen Dacia mit WAK-Kennzeichen unterwegs. (anh)

