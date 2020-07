Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Renitente Ladendiebin

Eisenach (ots)

Am Samstag, gg. 11:30 Uhr, wurde die Polizei nach Eisenach zu einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt gerufen, da sich die Frau nicht ausweisen wollte. Vor Ort wurde eine 37-jährige Frau festgestellt, welche Waren in einem Wert von 5 Euro entwendet hatte. Deshalb wurde sie von einem Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert, wieder mit in den Markt zu gehen. Dieser Aufforderung kam sie nicht nach, sondern trat nach dem Mitarbeiter und verletzte ihn dadurch leicht. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachte, kam zu Hilfe. Gemeinsam konnten sie die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Personalien der Frau wurden erhoben und sie muss sich nun strafrechtlich verantworten. (anh)

Ein 60-jähriger Mann wurde in einem Baumarkt in Eisenach beobachtet, wie er zwei hochwertige Akkus aus einem Regal entnahm und in seinen Rucksack packte. Nachdem er den Markt verlassen hatte, wurde er durch den Ladendetektiv angehalten. In seinem Rucksack befanden sich noch die Akkus im Wert von 360 Euro. Es wurde eine Anzeige erstattet und der Mann bekam ein Hausverbot ausgesprochen. (anh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell