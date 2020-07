Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Arnstadt (ots)

Am Samstag, 11.07.2020 gegen 00:30 Uhr kontrollierten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau An der Weisse in Arnstadt einen Fahrradfahrer, welcher die Erfurter Straße in Arnstadt aus Richtung Zimmerstraße kommend befuhr. Der 50-jährige Arnstädter fiel den Beamten durch seine extrem unsichere Fahrweise auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der Radfahrer wurde in der Folge zur Blutentnahme ins Krankenhaus Arnstadt verbracht und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (dl)

