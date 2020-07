Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Unfall einfach weiter gefahren - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Am Freitag, 10.07.2020 gegen 19:15 Uhr befuhr ein 71-jähriger Arnstädter mit seinem Pkw Nissan den Kreisverkehr in Arnstadt aus dem Dammweg kommend und wollte an der Ausfahrt Wachsenburgallee ausfahren. Ein bisher unbekannter Fahrer eines grünen Pkw kam von der Ichtershäuser Straße und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt des Nissan-Fahrers und es kam in der Folge zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Durch die Kollision entstand Sachschaden an beiden Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich im weiteren Verlauf pflichtwidrig von der Unfallstelle in Richtung Dammweg. Die Schadenshöhe am Pkw Nissan wird auf ca. 4500,-EUR geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen welche Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Fahrzeug haben- Bezugsnummer 0158403-2020. (dl)

