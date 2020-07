Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am Freitag, 10.07.2020 gegen 21:50 Uhr wurde den Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau eine Unfallflucht in der Langewiesener Straße in Ilmenau angezeigt. Ca. 2,5 Stunden zuvor hatte der 30-jährige Fahrer eines Pkw Audi seinen Pkw auf dem Parkplatz vor einer Pizzeria geparkt. Als der Junge Mann wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er zwei Dellen an der linken hinteren Tür fest, welche von einem Verkehrsunfall stammen. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang, dem Fahrzeug oder dem Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0158342-2020 entgegen. (dl)

