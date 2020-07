Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl aus Keller

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein Fahrrad der Marke "Fuji" stahl ein unbekannter Täter in der Nacht zu Samstag aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Geithner-Straße. Das Fahrrad hatte noch einen Zeitwert von ca. 500 Euro. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads sowie zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0158543/2020. (av)

