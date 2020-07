Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Papiercontainerbrand

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Weil ein Papiercontainer gegen 03.30 Uhr am frühen Samstagmorgen in der Gothaer Straße aus bisher unbekanntem Grund brannte, kamen Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, so dass kein größerer Schaden entstand. Vermutet wird, dass das Feuer vorsätzlich entfacht wurde. Aus dem Grund werden Hinweise zu einem evtl. Täter oder auch festgestellte Beobachtungen in Tatortnähe durch die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0158411/2020 entgegen genommen. (av)

