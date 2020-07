Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall mit Verletzten

Arnstadt (ots)

Am Samstagvormittag kam es auf der Landstraße 1044 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei missachtete die 40-jährige Fahrerin eines VW Tiguan, beim Befahren des Kreuzungsbereiches, die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen und kollidierte mit einem aus Richtung der Anschlussstelle A 71 kommenden Pkw Renault Megane. Der 21-jährige Fahrer des Pkw Renault konnte eine Kollision mit dem Pkw VW Tiguan nicht mehr verhindern. Die Fahrerin des VW Tiguan und die Beifahrerin des Renault-Fahrers erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Den ebenfalls in beiden Fahrzeugen befindlichen Kindern ist nichts passiert - sie blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.(rk)

