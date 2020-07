Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ins Weizenfeld gefahren

Holzhausen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstagmittag auf der Landstraße, zwischen der Ortslage Arnstadt und Holzhausen. Beim Befahren der Landstraße, in Richtung Holzhausen, kam die 73-jährige Fahrerin eine Pkw Renault Megane, aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Weizenfeld. Hierbei wurde die Pkw-Fahrerin verletzt und musste notärztlich versorgt werden. Am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden.(rk)

