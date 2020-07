Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Getränkemarkt

Ilmenau (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag zum Samstag in einen Getränkemarkt in der Langewiesener Straße in Ilmenau ein und entwendeten neben Zigaretten auch Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, welche Angaben zu beteiligten Personen oder zum Tatgeschehen machen können, sich zu melden? Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter Tel.: 03677/601124 und unter der Bezugsnummer 20261542 entgegen.(rk)

