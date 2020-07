Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit 1,76 Promille festgestellt

Ichtershausen (ots)

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 25-Jähriger nun verantworten. Dieser wurde Samstagfrüh in der Erfurter Straße in Ichtershausen mit seinem Pkw Hyundai, mit einem Atemalkoholwert von 1,76 Promille festgestellt. Offenbar war er so fahruntüchtig, dass er in seinem Fahrzeug einschlief. Neben der Sicherstellung seines Führerscheines, wurde auch die Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell