Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung in Shisha-Bar

Eisenach (ots)

Ein 20-Jähriger (guineisch) konsumierte gestern Abend in einer Shisha-Bar in der Alexanderstraße Rauchwaren und Alkoholika. Anschließend gab er gegenüber dem Personal an, über keinerlei Zahlungsmittel zu verfügen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand habe der 29-jährige Betreiber der Bar (irakisch) den 20-Jährigen gewaltsam aus der Bar gedrängt, nachdem verbale Aufforderungen die Lokalität zu verlassen, erfolglos blieben. Beide Männer sollen in der Folge im Außenbereich aufeinander eingeschlagen haben. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Betrugs eingeleitet. (mwi)

