Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierter Mann fährt und leistet Widerstand

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 36-Jähriger konsumierte gestern Nachmittag in der Marienstraße mit einem 39-jährigen Bekannten in dessen Garage Alkohol. Es soll zum Streit zwischen beiden gekommen sein, bei dem der 36-Jährige den 39-Jährigen mehrfach geschlagen und getreten haben soll. Der Angegriffene wurde leicht verletzt und musste später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer soll laut Zeugenaussagen mit seinem Mercedes Pkw davon gefahren sein. An seiner Wohnanschrift konnte der Täter angetroffen werden. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr wurden eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Auf der Fahrt in das Krankenhaus leistete der 36-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. (mwi)

