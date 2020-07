Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall - Korrektur Datum

Ilmenau (ots)

Am Mittwoch, den 08.07.2020, kam es gegen 16.00 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L 1047. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein Renault-Fahrer auf Höhe Annawerk in einer Kurve geradeaus und augenscheinlich ungebremst gegen einen Baum. Der Renault geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte anschließend das Feuer vollständig. Der Fahrzeugführer verstarb an der Unglücksstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Identität des Fahrers sowie zum Unfallhergang aufgenommen. (mwi)

