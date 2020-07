Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage - Zeugen gesucht

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom Dienstag, 07.07.2020, 22.00 Uhr, zum Donnerstag, 09.07.2020, 16.00 Uhr, in einer Gartenanlage in der Riethstraße in zwei Gärten ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Gartenhäusern und entwendeten folgende Gegenstände:

- 1 x Heckenschere, rot, Marke 'Einhell' - 1 x Rasentrimmer, rot, Marke 'Einhell' - 1 x Akku + Ladegerät , Marke 'Einhell' - 1 x Akkuschrauber mit 2 x Akku, rot/schwarz, Marke 'TEENO' - 1 x Akkuschrauber mit 1 x Akku, - Marke unbekannt - 1 x Vorhängeschloss Abus - 1 x Musikbox, schwarz, Marke 'Mipro' - 1 x Stichsäge, grün, Marke 'Parkside' - 1 x Stichsäge, Marke 'Krafttronic'

Die gestohlenen Gegenstände haben insgesamt eine Wert von ca. 900 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Informationen zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände gegen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0157194/2020 entgegengenommen. (mwi)

