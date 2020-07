Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall - 64-Jährige schwer verletzt

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 64-Jährige befuhr heute Morgen, gegen 09.15 Uhr, mit ihrem Renault die L 3247 von Oberhof kommend. Aus ungeklärter Ursache kam die Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der am linken Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke. In der folgenden Rechtskurve fuhr die 64-Jährige geradeaus die Böschung herunter und stieß gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Renault entstand Totalschaden. Es kam über 2,5 Stunden zu Verkehrsbehinderungen auf der L 3247. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell