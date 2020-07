Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkene Fahrerin im Stadtgebiet unterwegs

Gotha (ots)

Eine 63-Jährige parkte gestern, gegen 19.45 Uhr, mit ihrem VW in der Gayerstraße aus und beschädigte einen parkenden Mercedes und einen Seat. Die Frau entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort in Richtung Innenstadt. Sie wurde durch Zeugen beobachtet, wie sie in Schlangenlinien sowie mehrfach auf den Gehweg und auf der falschen Fahrbahn fuhr. In der Prießnitzstraße konnte sie mit ihrem Fahrzeug kontrolliert werden. Die 63-Jährige, die augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand, war nicht mehr in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Es entstand unfallbedingter Sachschaden am VW sowie dem Mercedes und dem Seat in noch nicht bezifferter Höhe. Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell