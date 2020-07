Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fiat überschlägt sich - eine leicht Verletzte

Hütscheroda (Wartburgkreis) (ots)

Eine 56-Jährige befuhr gestern, gegen 15.25 Uhr, mit ihrem Fiat die B 84 in Richtung Behringen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fiat überschlug sich mehrfach und kam auf der Seite zum Liegen. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fiat entstand Totalschaden. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. (mwi)

