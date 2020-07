Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall

Jesuborn (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 21-Jährige befuhr gestern, gegen 13.50 Uhr, mit ihrem VW Transporter die B 88 von Pennewitz kommend. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über den Transporter und fuhr auf die Gegenfahrspur. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden 31-jährigen Lkw-Fahrer. Die 21-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 11.000 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B 88 war für 1,5 Stunden voll gesperrt. (mwi)

