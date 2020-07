Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrüger riefen an

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag rief eine Unbekannte bei einer 75-Jährigen an und täuschte vor, dass sie ihre Enkelin sei und einen Unfall gehabt habe. Dabei sei angeblich ein anderer Verkehrsteilnehmer tödlich verunglückt. Das Gespräch wurde an einen männlichen Anrufer übergeben, der sich als Polizeibeamter ausgab und eine größere Summe Bargeld von der Angerufenen forderte, damit die Enkelin wieder auf freien Fuß komme. Auf diesen Trick ging die angerufene Frau nicht ein und verständigte die Polizei. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren ein und instruierte die Frau hinsichtlich weiterer Anrufe durch die Täter.

In diesem Zusammenhang rät Ihnen die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Diese und weitere Tipps finden Sie online unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

(mwi)

