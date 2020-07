Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Smart überschlägt sich - ein schwer Verletzter

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 31-Jähriger befuhr gestern Nachmittag, gegen 13.15 Uhr, mit seinem Smart die Ruhlaer Straße, in Richtung Langenhain. Ca. 200 Meter nach dem Ortsausgang verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und überschlug sich auf einer angrenzenden Wiese. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste später durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. (mwi)

