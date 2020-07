Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom 07.07.2020, 20.00 Uhr, bis heute, 10.45 Uhr, einen Betonschalstein in der Straße 'Am Burgrain'. Der Stein brach durch den Zusammenstoß. Der Schaden liegt im zweistelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0155594/2020 entgegen. (mwi)

