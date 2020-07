Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Unbekannter versuchte heute Nacht in eine Bäckereifiliale in einem Einkaufsmarkt in der Straße 'Am Sportplatz' einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Informationen zum Täter geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0155185/2020 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell