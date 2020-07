Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Zwei Unbekannte (1x männlich, 1x weiblich) steckten gestern, gegen 13.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Fabrikstraße diverse Lebensmittel ein und verzerrten einiges davon noch im Markt. Anschließend verließen sie den Kassenbereich ohne diese Gegenstände zu bezahlen. Als sie durch den Ladendetektiv angesprochen und angehalten wurden, griff der unbekannte Mann den Detektiv körperlich an und schlug mehrfach auf ihn ein. Die unbekannte Frau stieß in der Folge den Ladendetektiv zu Boden, sodass beide Täter mit ihrer Beute flüchten konnten. Der Detektiv wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat ebenfalls beobachtet haben und sachdienliche Informationen zu den beiden Tätern geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0154902/2020 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell