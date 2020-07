Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Qualm auf Dach

Ilmenau (ots)

Wahrscheinlich aufgrund von Bauarbeiten kam es heute Mittag in der Naumannstraße am Dach der Festhalle zu einer Rauchentwicklung. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand kein offenes Feuer. Löscharbeiten durch die Feuerwehr waren nicht notwendig. Personen wurde weder verletzt noch gefährdet. Es entstand ein Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mwi)

