Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddieb auf frischer Tat verfolgt - Zeugenaufruf

Roda / Ilmenau (ots)

Ein Unbekannter begab sich heute Morgen, gegen 06.15 Uhr, auf das Grundstück eines Einfamilienhaus in der Rosengasse. Er entwendete ein dort abgestelltes Mountainbike. Er wurde von einem Nachbarn beobachtet, der den geschädigten Eigentümer informierte. Beide nahmen die Verfolgung des Täters auf. In der Erfurter Straße konnte der Unbekannte festgestellt werden. Die Verfolgung verlief bis in die Ackerstraße in Ilmenau, wo der Täter das Fahrrad zurückließ und zu Fuß weiter flüchtete. Der Eigentümer bekam sein Fahrrad zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Informationen zum Täter geben können. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlanke Figur - dunkelhäutig - schwarze Haare - bekleidet mit brauner Jacke und Jogginghose - trug große Kopfhörer

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0154192/2020 entgegengenommen. (mwi)

