Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Badezimmer

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 14.45 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schäferstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand aus ungeklärter Ursache in einer Waschmaschine im Badezimmer ein Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro in der Wohnung. Personen wurden nicht verletzt. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell