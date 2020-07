Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrüger fast erfolgreich

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 77-Jähriger wurde gestern Morgen von einem Unbekannten angerufen. Er täuschte vor, dass der Angerufene eine größere Summe Bargeld gewonnen habe. Zur Abwicklung der Auszahlung müsse der 77-Jährige nur einen gewissen Betrag an den Anrufer übermitteln. Der Angerufene ging zunächst darauf ein und wollte den geforderten Betrag in Form von PrePaid-Bezahlkarten an den Täter zu übermitteln. Beim Kauf dieser Karten war eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes jedoch aufmerksam und erkannte glücklicherweise, dass der 77-Jährige offenbar Opfer einer Betrugsmasche wurde. Noch bevor ein finanzieller Schaden eintreten konnte, wurde die Polizei informiert. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren ein und unterwies den Mann hinsichtlich weiterer Anrufe durch den Täter. (mwi)

