Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährliche "Wasserspiele'

LPI Gotha (ots)

Gestern, gegen 13.30 Uhr, wurde durch die Feuerwehr Ohrdruf bekannt, dass bei Bauarbeiten im Schwimmbad in Wölfis augenscheinlich eine Granate aus dem 2. Weltkrieg gefunden wurde. Ein weiterer Fund einer mutmaßlichen Weltkriegs-Granate wurde gegen 15.30 Uhr aus Schwarzhausen gemeldet. Ein Angler fand das Relikt am Ufer der Emse. In beiden Fällen kam ein Delaborierungsdienst zum Einsatz, der die Granaten zur kontrollierten Sprengung zu einem Sprengplatz brachten. (mwi)

