Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 20-Jähriger (rumänisch) ging gestern am frühen Abend mit mehreren anderen Personen in einem Waldstück spazieren. Auf der Strecke entschloss sich der junge Mann alleine weiter zu laufen und trennte sich von der Gruppe. Seine Begleiter kehrten zu ihren auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeugen zurück und warteten. Als der 20-Jährige nach ca. zwei Stunden immer noch nicht zurückkehrte und er auch kein Handy mit sich führte, verständigten die Anderen gegen 20.30 Uhr die Polizei. Diese ging aufgrund den geschilderten Abläufen und der Ortsunkundigkeit des 20-Jährigen von einem Unglücksfall aus. Es wurde am Abend bis zum heutigen Morgen mit Beamten der Gothaer Polizei, mit Suchhunden und dem Polizeihubschrauber nach dem Vermissten gesucht. Gegen 08.00 Uhr konnte der 20-Jährige im Wald in Crawinkel wohlbehalten aufgefunden werden. (mwi)

