Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in leerstehende Wohnung - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 24.06.2020, 15.00 Uhr, bis 04.07.2020, 11.15 Uhr, Zutritt zu einer leerstehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Liebknecht-Straße. Der oder die Täter nutzten die Räumlichkeiten zum Aufenthalt und entwendeten ein noch dort befindliche blaue Sackkarre mit roten Griffen. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat und dem Täter unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0152845/2020 entgegen: (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell