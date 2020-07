Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet - drei Verletzte

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen, gegen 06.40 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger mit seinem VW Caddy den Nägelstedter Weg, in Richtung Nägelstedt. An der Kreuzung zum Riedweg / Im Stemkler missachtete der 55-Jährige die Vorfahrt einer von rechts kommenden 48-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die beiden Fahrzeugführer sowie der 27-jähriger Beifahrer im VW Caddy wurden leicht verletzt. Sie wurden später mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell