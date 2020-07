Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer schwer verunfallt

Altenfeld (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 50-Jähriger befuhr gestern Abend mit seinem KTM-Motorrad die L 2648, zwischen Kahlert und Altenfeld. In einer Kurve verlor der Motorradfahrer wahrscheinlich aufgrund von Splitt auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Durch den Sturz verletzte sich der 50-Jährige schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An der KTM entstand unfallbedingter Sachschaden. (mwi)

