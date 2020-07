Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Wohnblock

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag, den 03.07.2020, gegen 17.00 Uhr, kam es in einer Wohnung von fünf Männern (16-24 J., syrisch) in der Ringstraße zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache fing Inventar in der Küche Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden an der Wohnung in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell