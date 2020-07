Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Möbelhaus - Zeugenaufruf

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht vom letzten Samstag zum Sonntag, gegen 04.30 Uhr, in ein Möbelhaus in der Arnstädter Straße ein. Es wurde Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe entwendet. Es entstand Sachschaden in zweistelliger Höhe. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Informationen geben können (Telefonnummer 03677 - 601124, Bezugsnummer 0152764/2020). (mwi)

