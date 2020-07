Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fenster beschädigt - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Gestern Nachmitttag wurde bekannt, dass mehrere Scheiben eines Wohnblocks in der Ziegeleistraße beschädigt wurden. An den Außenscheiben von drei Mietparteien wurden Beschädigungen festgestellt. Da sich der Tatzeitraum nicht genau eingrenzen ließ, wird von mehreren Tagen bis Wochen ausgegangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Personen beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0152880/2020 entgegengenommen (mwi)

