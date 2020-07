Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessung

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Sonntag führte der Inspektionsdienst Gotha eine Geschwindigkeitsmessung in der Kindleber Straße von 09:45 Uhr bis 11:15 Uhr durch. Bei erlaubten 50km/h wurden insgesamt 7 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet. Der tagesschnellste 36jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi wurde mit 74km/h gemessen. Es wurden entsprechend der Geschwindigkeitsüberschreitungen in allen 7 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.(ck)

